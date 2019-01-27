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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:38

абсолютное большинство укр айтишников это гребцы галер .
и все разговоры что уедем - не более чем треп .
те кто хотел уже уехали, а те кто остался . там нафиг не нужны .
Галере проще натять гребцов там чем перевозить весь офис .

да и вообще никто ближайший год ничего не будет делать с единщиками - ибо единщики это внутренний офшор который юзают все от мала до велика
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:39

  vetka написав:
  bartonn написав:Проблема будет не только с айтишникима, но и с риелтерами, торговцами на рынках, весь сектор обслуживания и т.д. Вообщем еще пару дивизий для работы в Польше украинское правительство сформирует быстро.
Интересно где в Украине з/п 2000долл у айтишников? Мой друг не мог найти больше 1200, сейчас больше года во Вроцлаве работает 3200у.е. и доволен. Из минусов проблема с арендой квартир - их просто не хватает, цена за аренду стремительно растет.

Интересно, кем будут работать риелтеры и торгашня базарная в Европе?


Риелтеры будут искать квартиры понаехавшим айтишникам :D
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:40

  valme написав:
  antey718 написав:Согласен, но не в процентном соотношении, а в абсолютном, например айтишники 5000 грн. и все остальные по 5000 грн. Айтишники ездят по тем же дорогам что и все, ходят в те же поликлиники и к тем же докторам, полиция и чиновники одни на всех, потому пусть все платят одинаково.

Тогда давайте и предприниматели будут платить по 5000 грн. Они ведь тоже ездят по тем же дорогам. Заработал 10 млн. грн., заплатил 5 тыс. налогов и свободен! Как вам такой вариант?


Открою вам тайну - они и платят 5%. При этом всё, что только можно засовывают в расходы фирмы, а не личные.

Погуглите какие налоги на дивиденды для физлиц, сильно удивитесь.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:45

  4e4ensxe написав:те кто хотел уже уехали,

Вот именно: остались те, кто не хотел.
Но если "тут" придется платить такие же налоги, как "там" -- и у последних патриотов возникнет вопрос "если платить столько же -- не проще ли жить в европе?"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:46

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

Не зависимо от того кто является владельцем ФОП, при увеличении налогов уменьшится покупательная способность. Соответственно меньше доходов получат продавцы товаров и услуг внутри страны (включая те же АТБ) и далее по цепочке уменьшение зарплат - кассиры, охоранники и т.д. Государство сьест эти деньги и распихает по карманам чиновников (корупционная составляющая).
По комментариям чувствуется озлобленность - причина или усталость людей от всего происходящего или низкий уровень образования и не желания разбираться. Все ФОП стараются придерживаться законодательства и платить налоги в отличие от большей части государства. К примеру, олигархическую составлящую если вывести из тени (включая бизнес верхушки управления государством) никакие ИТ не сравняются. А так мылят нам глаза ФОПами что бы погрязли в обсуждениях мелочей и не думали о реальных проблемах
gorykiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:54

  _hunter написав:
  4e4ensxe написав:те кто хотел уже уехали,

Вот именно: остались те, кто не хотел.
Но если "тут" придется платить такие же налоги, как "там" -- и у последних патриотов возникнет вопрос "если платить столько же -- не проще ли жить в европе?"...

Вопрос такой может и возникнет, но очень быстро будет получен ответ. В Украине даже после уплаты всех налогов у них останется, по местным меркам, куча денег на всякие смузи и барбершопы. А «там», если ты с семьей, с детьми и у тебя жена не ITшник, то денег будет хватать просто на текущие расходы. Они просто этого не переживут психологически.
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:55

  _hunter написав:
  4e4ensxe написав:те кто хотел уже уехали,

Вот именно: остались те, кто не хотел.
Но если "тут" придется платить такие же налоги, как "там" -- и у последних патриотов возникнет вопрос "если платить столько же -- не проще ли жить в европе?"...

Все, кто мог уже выехал.
Идея может быть и правильная, только стоит в неё ввести поправку:
Только с той суммы заказа, что предоставляет непосредственно "Государство - Украина".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:12

  valme написав:
  Imp написав:Вы подменили основной посыл. Работа айтишника не зависит от места дислокации его пятой точки. Кассир без кассы не сможет работать. Охранник без охраняемого объекта не сможет. Поэтому он "привязанный" работник. Айтишник же привязан к своему ноутбуку, который он кладет в сумку и едет в любое место на планете Земля с интернетом и продолжает свой труд над тем же проектом, над которым работал в Украине.

Далеко не все ITшники могут работать удаленно. Я бы даже сказал, что таких – меньшинство. Основная масса ITшников - это такие же наемные работники, зависящие от своего работодателя, как и кассиры в АТБ. Не переоценивайте свою значимость.

Кассир вообще не имеет возможности работать удаленно.
А "офисные наемные работники" программисты - это лишь желание конкретного руководства, потому как им банально хочется контролировать процесс "сидя за спиной". При этом весь процесс можно легко перестроить на удаленную работу. В любой компании. Без исключения.

Итог: кассиры не имеют никакой возможности работать удаленно, программисты если и не работают удаленно, то исключительно из-за желания работодателя. Разницу улавливаете?
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:13

  livorn написав:
  Imp написав:По этим словам видно, что Вы не общались с нормальными айтишниками, у которых зп выше 2,5-3 тысяч долларов.
Понторезы - это сегодняшние "смузихлебы", которые еще вчера были студентами и пошли в айти именно за баблом и понтами, а не с детства увлекались программированием.

Настоящий программист - это интроверт, которому все ваши понты до одного места, ему намного комфортнее общаться с компьютером, чем с толпой вот таких вот как Вы - обозленных ни за что людей.

ого :D "интроверт",а может просто солнечный ребенок..

Ну тебе виднее, ты в этом вопросе судя по всему подкован лучше.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:14

  Patrick написав:Есть IT-компании, где белая зарплата. NetCracker, например
https://jobs.dou.ua/companies/netcracker/reviews/


Таким компаниям респект :!:

Но только этож их работникам не нравится -вот по этой же ссылке выше второй же отзыв

Из минусов:
...
— Гривневая неиндексируемая зарплата.


Они ж хотят зарплату в баксах переводом "от дяди заграницей" мелкими суммами чтоб не попасть под финмониторинг - и налог платить как ФОП 3 группы - 5% единого налога + 918 грн ЕСВ....

Платить налогов как все остальные - "неизбранные" профессии - 22% ЕСВ + 18% НДФЛ +1.5% военный сбор - они не хотят...

:evil:
katso
 
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