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У Бельгії 27 осіб отримують пенсії, призначені Гітлером...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 21:25
Пропонуємо до обговорення:
У Бельгії 27 громадян досі отримують пенсію від Німеччини, які були призначені Адольфом Гітлером в 1941 році, пише газета De Morgen.
Дивися повний текст У Бельгії 27 осіб отримують пенсії, призначені Гітлером - ЗМІ
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