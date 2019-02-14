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У Бельгії 27 осіб отримують
пенсії, призначені Гітлером...

У Бельгії 27 осіб отримують пенсії, призначені Гітлером...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:25

У Бельгії 27 осіб отримують пенсії, призначені Гітлером...

Пропонуємо до обговорення:
У Бельгії 27 громадян досі отримують пенсію від Німеччини, які були призначені Адольфом Гітлером в 1941 році, пише газета De Morgen.

Дивися повний текст У Бельгії 27 осіб отримують пенсії, призначені Гітлером - ЗМІ.
R2
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oleg_kovtun100
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:37

Re: У Бельгії 27 осіб отримують пенсії, призначені Гітлером.

У Бельгії 27 громадян досі отримують пенсію від Німеччини, які були призначені Адольфом Гітлером в 1941 році, пише газета De Morgen.

Прям таки із 1941-го отримують? ;)
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lapay
 
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на третий день Зоркий глаз увидел что у тюрьмы нет четвертой стены...
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