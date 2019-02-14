У Бельгії 27 громадян досі отримують пенсію від Німеччини, які були призначені Адольфом Гітлером в 1941 році, пише газета De Morgen.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 21:25
У Бельгії 27 осіб отримують пенсії, призначені Гітлером...
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Дивися повний текст У Бельгії 27 осіб отримують пенсії, призначені Гітлером - ЗМІ.
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:26
Європейські цінності - вони не єврейські цінності. Європа - не Ізраїль і не СССР (з 1917 по 1991 рр)
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:37
Re: У Бельгії 27 осіб отримують пенсії, призначені Гітлером.
Прям таки із 1941-го отримують?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:28
на третий день Зоркий глаз увидел что у тюрьмы нет четвертой стены...
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:20
По логике Россия как правопреемник СССР обязана выплачивать пенсию всем бывшим гражданам пенсионного возраста на момент распада? Это логично!
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:23
Re: У Бельгії 27 осіб отримують пенсії, призначені Гітлером.
Вам рассказывают о Европейских Правах!
В Украине же мы имеем "Государственные гарантии о выполнении судебных решений" 2011 год
В результате чего с деньгами остались только Воры, а честные граждане(11 категорий), что отдали всё во имя Государства - стали официально "никем" - нищими, ненужными побирушками.
Напомню:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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