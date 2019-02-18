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У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:22
Пропонуємо до обговорення:
До травня 2019 року КП "Київтеплоенерго" планує затвердити нові тарифию
Дивися повний текст У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і електроенергію
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Вів 19 лют, 2019 12:23
bobo