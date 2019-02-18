RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У столиці знову можуть
підняти тарифи на тепло і...

У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:22

У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...

Пропонуємо до обговорення:
До травня 2019 року КП "Київтеплоенерго" планує затвердити нові тарифию

Дивися повний текст У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і електроенергію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87441
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Електронні квитки в транспорті столиці: чим незадоволені...
R2 » Сер 20 лют, 2019 09:55
2 44
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 09:02
Sergius
У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття
R2 » Сер 20 лют, 2019 11:41
2 54
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 11:49
Puente
За борги за комуналку у українців можуть забрати... 1, 2
R2 » Пон 18 лют, 2019 12:31
14 1056
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 12:23
bobo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.