До травня 2019 року КП "Київтеплоенерго" планує затвердити нові тарифию
Дивися повний текст У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і електроенергію.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 08:22
У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і електроенергію.
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:38
ну это как новый президент после выборов решит, на сколько орехи зажмет рыжему сепару.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06
Даже, если это без НДС, это намного меньше, чем везде в Украине.
Давно заметил, что уровень цен на тепло отражает уровень коррупции, и воровства в областях Украины. Киев - временно исключение.
1179 гривен/Гкал - опять дескриминация областей.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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