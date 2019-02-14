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У столиці знову можуть
підняти тарифи на тепло і...

У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:22

У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...

Пропонуємо до обговорення:
До травня 2019 року КП "Київтеплоенерго" планує затвердити нові тарифию

Дивися повний текст У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:38

ну это как новый президент после выборов решит, на сколько орехи зажмет рыжему сепару.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06

Даже, если это без НДС, это намного меньше, чем везде в Украине.
Давно заметил, что уровень цен на тепло отражает уровень коррупции, и воровства в областях Украины. Киев - временно исключение.
1179 гривен/Гкал - опять дескриминация областей.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:56

"2 января коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало новые тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей столицы, которые будут действовать с 1 января 2019 года.
Так, тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составил 1654,41 гривни за 1 Гкал с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа (1354,78 гривни).
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:41

  Rainbow написав:ну это как новый президент после выборов решит, на сколько орехи зажмет рыжему сепару.

Ждем нового хорошего "царя".
  Moimir написав:
тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составил 1654,41 гривни за 1 Гкал с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа (1354,78 гривни).

Уже не так несправедливо, и не так обидно стало. :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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