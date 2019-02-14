У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...

Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06

Даже, если это без НДС, это намного меньше, чем везде в Украине.

Давно заметил, что уровень цен на тепло отражает уровень коррупции, и воровства в областях Украины. Киев - временно исключение.

1179 гривен/Гкал - опять дескриминация областей.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!