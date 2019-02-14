До травня 2019 року КП "Київтеплоенерго" планує затвердити нові тарифию
Дивися повний текст У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і електроенергію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:22
У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і електроенергію.
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:38
ну это как новый президент после выборов решит, на сколько орехи зажмет рыжему сепару.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06
Даже, если это без НДС, это намного меньше, чем везде в Украине.
Давно заметил, что уровень цен на тепло отражает уровень коррупции, и воровства в областях Украины. Киев - временно исключение.
1179 гривен/Гкал - опять дескриминация областей.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:56
"2 января коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало новые тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей столицы, которые будут действовать с 1 января 2019 года.
Так, тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составил 1654,41 гривни за 1 Гкал с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа (1354,78 гривни).
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:41
Ждем нового хорошего "царя".
Уже не так несправедливо, и не так обидно стало.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:22
Если бы олухи перестали оплачивать Мальдивы царям, то если не хороший, то вменяемый давно бы нашелся.
Black Jack - White Business
|