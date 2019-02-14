RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У столиці знову можуть
підняти тарифи на тепло і...

У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:22

У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...

Пропонуємо до обговорення:
До травня 2019 року КП "Київтеплоенерго" планує затвердити нові тарифию

Дивися повний текст У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і електроенергію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87465
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:38

ну это как новый президент после выборов решит, на сколько орехи зажмет рыжему сепару.
Rainbow
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:06

Даже, если это без НДС, это намного меньше, чем везде в Украине.
Давно заметил, что уровень цен на тепло отражает уровень коррупции, и воровства в областях Украины. Киев - временно исключение.
1179 гривен/Гкал - опять дескриминация областей.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 12.12.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:56

"2 января коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало новые тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей столицы, которые будут действовать с 1 января 2019 года.
Так, тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составил 1654,41 гривни за 1 Гкал с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа (1354,78 гривни).
Moimir
 
Повідомлень: 891
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:41

  Rainbow написав:ну это как новый президент после выборов решит, на сколько орехи зажмет рыжему сепару.

Ждем нового хорошего "царя".
  Moimir написав:
тариф на централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками составил 1654,41 гривни за 1 Гкал с НДС, что на 22% выше прежнего тарифа (1354,78 гривни).

Уже не так несправедливо, и не так обидно стало. :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 12.12.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:22

  zloy_ukr написав:
  Rainbow написав:ну это как новый президент после выборов решит, на сколько орехи зажмет рыжему сепару.

Ждем нового хорошего "царя".

Если бы олухи перестали оплачивать Мальдивы царям, то если не хороший, то вменяемый давно бы нашелся.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7273
З нами з: 03.11.08
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1107 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці можуть поскаржитися на тарифи за газ та світло...
R2 » Чет 21 лют, 2019 21:12
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 21:14
ruvex
Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 14 лют, 2019 15:35
45 2048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 15:17
ruvex
Електронні квитки в транспорті столиці: чим незадоволені...
R2 » Сер 20 лют, 2019 09:55
2 65
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 09:02
Sergius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8559)
21.02.2019 23:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.