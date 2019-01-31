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У Windows 10 з'явиться
доступ до Linux

У Windows 10 з'явиться доступ до Linux
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:37

У Windows 10 з'явиться доступ до Linux

Пропонуємо до обговорення:
У квітневому оновленні Windows 10 з'явиться нова можливість, пов'язана з підсистемою Linux.

Дивися повний текст У Windows 10 з'явиться доступ до Linux.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:37

А смысл? Например, я давно реализовал на своём компе загрузку любой из трёх ОС: XP, W7, ubuntu.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:57

Re: У Windows 10 з'явиться доступ до Linux

Якщо ви зможете жити з тим, що у вас будуть працювати лише 53% від всіх ігор, то ставьте Linux і не парьтеся з антивірусами, кряками, телеметрією, прожерливостю до ресурсів, перезаватнаженням на кожен чіх. До речі, Ubuntu може зайти не всім, рекомендую Mint Cinnamon - для бувшого користувача Windows саме то.
Sergius
 
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