Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов під час брифінгу.
Дивися повний текст Індексація пенсій за рахунок \"єврономерів\" буде розглядатися в березні.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 08:40
Індексація пенсій за рахунок "єврономерів" буде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індексація пенсій за рахунок \"єврономерів\" буде розглядатися в березні.
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:40
Когда кончатся эти 11 миллиардов, индексировать в отрицательную сторону будут?..
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