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Індексація пенсій за рахунок
"єврономерів" буде...

Індексація пенсій за рахунок "єврономерів" буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:40

Індексація пенсій за рахунок "єврономерів" буде...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов під час брифінгу.

Дивися повний текст Індексація пенсій за рахунок \"єврономерів\" буде розглядатися в березні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:40

Когда кончатся эти 11 миллиардов, индексировать в отрицательную сторону будут?..
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:41

11 млрд должны пойти на постройку нового участка дороги, и поставить памятник этим людям за то что согласились внести десятки тысяч в лотерею.
Rainbow
 
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