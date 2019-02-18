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Кубів прогнозує зростання
ВВП в 2021 році на 4,1%

Кубів прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,1%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:37

Кубів прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,1%

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України очікує зростання економіки в 2020 році на 3,8% і в 2021 році на 4,1%.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:37

это мы даже по прогнозам с этой ж*пы не вылезем с нынешней властью
Rainbow
 
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