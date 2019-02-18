|
|
|
Кубів прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,1%
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:37
Пропонуємо до обговорення:
Уряд України очікує зростання економіки в 2020 році на 3,8% і в 2021 році на 4,1%.
Дивися повний текст Кубів прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,1%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87442
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:37
это мы даже по прогнозам с этой ж*пы не вылезем с нынешней властью
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2124
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|