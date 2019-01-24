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Польща почала будувати
канал в обхід РФ

Польща почала будувати канал в обхід РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:32

Польща почала будувати канал в обхід РФ

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія вкотре звернулася до Польщі з вимогою надати детальну інформацію про будівництво каналу через Віслінську косу і наполягає на проведенні термінової зустрічі з представниками польської влади.

Дивися повний текст Польща почала будувати канал в обхід РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:33

Євросоюз хай спочатку гарантує вільний прохід керченською протокою. А поляки дивлячись на це хочуть себе обезпечити та зробити канал на власній території, а не залежати від рашки.
iserp2014
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