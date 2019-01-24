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Польща почала будувати канал в обхід РФ
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:32
Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія вкотре звернулася до Польщі з вимогою надати детальну інформацію про будівництво каналу через Віслінську косу і наполягає на проведенні термінової зустрічі з представниками польської влади.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:33
Євросоюз хай спочатку гарантує вільний прохід керченською протокою. А поляки дивлячись на це хочуть себе обезпечити та зробити канал на власній території, а не залежати від рашки.
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