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У ДФС назвали 5 найдорожчих
розмитнених авто на...

У ДФС назвали 5 найдорожчих розмитнених авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:53

У ДФС назвали 5 найдорожчих розмитнених авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, найдорожчим розмитненим автомобілем в Україні став автомобіль Porsche TURBO s 2013 р.випуску

Дивися повний текст У ДФС назвали 5 найдорожчих розмитнених авто на \"єврономерах\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:54

Теперь повсюду будут автобаны, добавить к этиим налогам еще 50% которые заложены в цену на топливо.
Rainbow
 
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