Зокрема, найдорожчим розмитненим автомобілем в Україні став автомобіль Porsche TURBO s 2013 р.випуску
Дивися повний текст У ДФС назвали 5 найдорожчих розмитнених авто на \"єврономерах\".
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:53
У ДФС назвали 5 найдорожчих розмитнених авто на...
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Дивися повний текст У ДФС назвали 5 найдорожчих розмитнених авто на \"єврономерах\".
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:54
Теперь повсюду будут автобаны, добавить к этиим налогам еще 50% которые заложены в цену на топливо.
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