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У Нафтогазі розповіли, як
змусять Газпром виплатити...

У Нафтогазі розповіли, як змусять Газпром виплатити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:59

У Нафтогазі розповіли, як змусять Газпром виплатити...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз України" за допомогою арештів активів "Газпрому" намагається змусити російську компанію виплатити 2,7 млрд доларів боргів по Стокгольмському арбітражу.

Дивися повний текст У Нафтогазі розповіли, як змусять Газпром виплатити борги по Стокгольмському арбітражу.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:59

В заголовке грозно и решительно "нафтогаз заставит газпром"отдать долги.В тексте нафтогаз ПЫТАЕТСЯ вернуть долг.Ключевое слово ПЫТАЕТСЯ.Но заголовок в духе популистов.
sena_2008atp
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