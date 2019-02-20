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Чому руйнується траса Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів в інтерв'ю в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.
Дивися повний текст Чому руйнується траса Київ-Одеса: \"Укравтодор\" пояснив
.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:13
Прерогатива объяснять но не делать.
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