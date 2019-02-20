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Чому руйнується траса
Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив

Чому руйнується траса Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:13

Чому руйнується траса Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів в інтерв'ю в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.

Дивися повний текст Чому руйнується траса Київ-Одеса: \"Укравтодор\" пояснив.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:13

Прерогатива объяснять но не делать.
cia
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:07

У соседей федеральная трасса гарантия 15 лет остальная 10 лет!!!

1 год - это чисто поржать!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:08

я не увидел ответа на озвученный вопрос... это так и должно быть?
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:22

Гарантія 1 рік це сильно. При тому, що на латки гарантія 3 роки, я так зрозумів?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:28

Вы эти дороги из чего делаете, что они год стоят? И как вообще год гарантии можно было выдать? Никто не проверял? Бред сивой кобылы.
Я вижу один ответ, который автодор должен был дать:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44436 ... -mira-nabu
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:10

А хто это сделал? А хто тогда был примьеркой? А кто президентом? А кто в снбо головував?
vitali_kalinin
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