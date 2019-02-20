Про це розповів в інтерв'ю в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.
Дивися повний текст Чому руйнується траса Київ-Одеса: \"Укравтодор\" пояснив.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:13
Чому руйнується траса Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому руйнується траса Київ-Одеса: \"Укравтодор\" пояснив.
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:07
У соседей федеральная трасса гарантия 15 лет остальная 10 лет!!!
1 год - это чисто поржать!!!
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:22
Гарантія 1 рік це сильно. При тому, що на латки гарантія 3 роки, я так зрозумів?
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:28
Вы эти дороги из чего делаете, что они год стоят? И как вообще год гарантии можно было выдать? Никто не проверял? Бред сивой кобылы.
Я вижу один ответ, который автодор должен был дать:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44436 ... -mira-nabu
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:36
Так что... нет тех людей кто получили деньги за строительство?.. Или опять свернем на попередником и на этом все затихнет?
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:10
А хто это сделал? А хто тогда был примьеркой? А кто президентом? А кто в снбо головував?
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:47
Тогда вопрос:
- А гроші де?
- Вже вкрали!
А що далі? - "Это отдельная тема"
Пока Воры не будут сидеть в тюрьмах, а править страной - так будет всегда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:21
Re: Чому руйнується траса Київ-Одеса:
Кредит в $800 млн від Дойчебанка ще Кирпа отримав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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