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Чому руйнується траса
Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив

Чому руйнується траса Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:43

  lapay написав:
  vitali_kalinin написав:А хто это сделал? А хто тогда был примьеркой? А кто президентом? А кто в снбо головував?

Кредит в $800 млн від Дойчебанка ще Кирпа отримав.

На автобан глава укрзализныци? Вирю чо! Видать память меня подводет как Юля с Ющенкой на этой трассе пиарились в свое время.
Стоит такой кирпа в 2008 с дыркой от двустволки и расказывает как он на кредит от дойчебанка первый евроавтобан в украине построил. А кто тогда похрюкивал на форумах и пишался этим автобанном на зло зрадофилам не освежишь мне память?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:05

Re: Чому руйнується траса Київ-Одеса:

  vitali_kalinin написав:На автобан глава укрзализныци?

http://kievvlast.com.ua/news/ukravtodor ... dessa-foto
В 2003 году был принят Закон Украины “О реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев-Одесса на участке от Жашкова до Краснознаменки”. Общая протяженность участка автодороги, который подлежала реконструкции, составлял 219 км, общая стоимость работ - 3,9 млрд гривен (почти 800 млн долларов).

Реконструкция началась в 2003 году на 118 участках автодороги. К работам были привлечены 63 украинских дорожно-строительных и специализированных мостостроительных организаций, строительные подразделения “Укрзализныци”, железнодорожные войска, строительные компании из Турции, Беларуси, Финляндии, Германии и Македонии, привлечено более 1780 единиц техники.

Работы по реконструкции автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса осуществлялись за кредитные средства. В частности, в 2004 году был получен кредит “Deutsche Bank AG” в размере 480 млн долларов.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:09

Re: М-05

  lapay написав:К работам были привлечены 63 украинских дорожно-строительных и специализированных мостостроительных организаций, строительные подразделения “Укрзализныци”, железнодорожные войска, строительные компании из Турции, Беларуси, Финляндии, Германии и Македонии, привлечено более 1780 единиц техники.

А что они все строили? если Кирпа все украл...
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:16

Думаю, нова дорога без латок 10 років прослужить, якщо всіх причетних до дороги версії 1.0 посадять на 10 рочків.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:25

Re: 10 латок

  Rainbow написав:якщо всіх причетних до дороги версії 1.0 посадять на 10 рочків.

На этом данную тему можно прекратить обсуждать.
А начать обсуждать, как посадить всех причетних.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:16

  vitali_kalinin написав:
  lapay написав:
  vitali_kalinin написав:А хто это сделал? А хто тогда был примьеркой? А кто президентом? А кто в снбо головував?

Кредит в $800 млн від Дойчебанка ще Кирпа отримав.

На автобан глава укрзализныци? Вирю чо! Видать память меня подводет как Юля с Ющенкой на этой трассе пиарились в свое время.
Стоит такой кирпа в 2008 с дыркой от двустволки и расказывает как он на кредит от дойчебанка первый евроавтобан в украине построил. А кто тогда похрюкивал на форумах и пишался этим автобанном на зло зрадофилам не освежишь мне память?


Уважаемый, вы явно не владеете информацией. Практически полностью трасса была сделана до 2005 года. Министром транспорта был - Кирпа тогда. Обратите внимание на дату статьи. Ющенко и Юля тогда еще только к выборам готовились. А янык еще был Премьером.

http://obkom.net.ua/news/2005-01-04/1951.shtml
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