Чому руйнується траса Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив
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vitali_kalinin написав:А хто это сделал? А хто тогда был примьеркой? А кто президентом? А кто в снбо головував?
Кредит в $800 млн від Дойчебанка ще Кирпа отримав.
На автобан глава укрзализныци? Вирю чо! Видать память меня подводет как Юля с Ющенкой на этой трассе пиарились в свое время. Стоит такой кирпа в 2008 с дыркой от двустволки и расказывает как он на кредит от дойчебанка первый евроавтобан в украине построил. А кто тогда похрюкивал на форумах и пишался этим автобанном на зло зрадофилам не освежишь мне память?
В 2003 году был принят Закон Украины “О реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев-Одесса на участке от Жашкова до Краснознаменки”. Общая протяженность участка автодороги, который подлежала реконструкции, составлял 219 км, общая стоимость работ - 3,9 млрд гривен (почти 800 млн долларов).
Реконструкция началась в 2003 году на 118 участках автодороги. К работам были привлечены 63 украинских дорожно-строительных и специализированных мостостроительных организаций, строительные подразделения “Укрзализныци”, железнодорожные войска, строительные компании из Турции, Беларуси, Финляндии, Германии и Македонии, привлечено более 1780 единиц техники.
Работы по реконструкции автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса осуществлялись за кредитные средства. В частности, в 2004 году был получен кредит “Deutsche Bank AG” в размере 480 млн долларов.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:К работам были привлечены 63 украинских дорожно-строительных и специализированных мостостроительных организаций, строительные подразделения “Укрзализныци”, железнодорожные войска, строительные компании из Турции, Беларуси, Финляндии, Германии и Македонии, привлечено более 1780 единиц техники.
vitali_kalinin написав:А хто это сделал? А хто тогда был примьеркой? А кто президентом? А кто в снбо головував?
Кредит в $800 млн від Дойчебанка ще Кирпа отримав.
На автобан глава укрзализныци? Вирю чо! Видать память меня подводет как Юля с Ющенкой на этой трассе пиарились в свое время. Стоит такой кирпа в 2008 с дыркой от двустволки и расказывает как он на кредит от дойчебанка первый евроавтобан в украине построил. А кто тогда похрюкивал на форумах и пишался этим автобанном на зло зрадофилам не освежишь мне память?
Уважаемый, вы явно не владеете информацией. Практически полностью трасса была сделана до 2005 года. Министром транспорта был - Кирпа тогда. Обратите внимание на дату статьи. Ющенко и Юля тогда еще только к выборам готовились. А янык еще был Премьером.