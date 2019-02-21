Додано: Чет 21 лют, 2019 23:41

Skypups написав: Если дороге 15 лет, то вопрос не втом, кто еп строил, а в том, кто ее содержал. Если дороге 15 лет, то вопрос не втом, кто еп строил, а в том, кто ее содержал.

А кто ее содержал? Кто в Киеве содержит дороги, посмотрите в каком они убитийшем состоянии? И даже те, что были всего то в 2015 году отремонтированы уже в паутин трещин? Если по технологии, то первый текущий ремонт дороги нужно проводить через 3-5 лет, а затем уже, раз в 5 лет делать средний ремонт (полную замену верхнего слоя покрытия, это слой примерно 6 см). Тогда дорога прослужит десятки лет.Кто так там что делал за прошедшие с момента постройки 15 лет? Максимум, это ямы латали каким то битумным дерьмом, да наплывы срезали. Текущий ремонт, которого на пару месяцев и хватало. За некоторым исключением Киевской и Одесской областей, где капитально, местами отлично, а местами кое как, отремонтировали отдельные участки за кредитные деньги европейцев.Таких условий эксплуатации даже бетонка, построенная по всем технологиям, не выдержит.