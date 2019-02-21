Чому руйнується траса Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив
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В 2003 году был принят Закон Украины “О реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев-Одесса на участке от Жашкова до Краснознаменки”. Общая протяженность участка автодороги, который подлежала реконструкции, составлял 219 км, общая стоимость работ - 3,9 млрд гривен (почти 800 млн долларов).
Реконструкция началась в 2003 году на 118 участках автодороги. К работам были привлечены 63 украинских дорожно-строительных и специализированных мостостроительных организаций, строительные подразделения “Укрзализныци”, железнодорожные войска, строительные компании из Турции, Беларуси, Финляндии, Германии и Македонии, привлечено более 1780 единиц техники.
Работы по реконструкции автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса осуществлялись за кредитные средства. В частности, в 2004 году был получен кредит “Deutsche Bank AG” в размере 480 млн долларов.
И? Кредит получили уже при Ющенко. Все сторительство шло при нем. Упокойничек Кирпа уже кормил червей. Если он как-то и поспособствовал тому чтобы получить деньги которые потом так прекрасно освоили бывышые ныненшние, то в чем проблема? Мало занял - не учел кто будет строить? Сам то всхрюкивал в 2008 про перемогу?