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Чому руйнується траса
Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив

Чому руйнується траса Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:11

Перегрузы убивают дорогу. Нет контроля за перегрузами, в фуры грузят сколько влезет.
nyv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:38

  lapay написав:
  vitali_kalinin написав:На автобан глава укрзализныци?

http://kievvlast.com.ua/news/ukravtodor ... dessa-foto
В 2003 году был принят Закон Украины “О реконструкции и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги Киев-Одесса на участке от Жашкова до Краснознаменки”. Общая протяженность участка автодороги, который подлежала реконструкции, составлял 219 км, общая стоимость работ - 3,9 млрд гривен (почти 800 млн долларов).

Реконструкция началась в 2003 году на 118 участках автодороги. К работам были привлечены 63 украинских дорожно-строительных и специализированных мостостроительных организаций, строительные подразделения “Укрзализныци”, железнодорожные войска, строительные компании из Турции, Беларуси, Финляндии, Германии и Македонии, привлечено более 1780 единиц техники.

Работы по реконструкции автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса осуществлялись за кредитные средства. В частности, в 2004 году был получен кредит “Deutsche Bank AG” в размере 480 млн долларов.

И? Кредит получили уже при Ющенко. Все сторительство шло при нем. Упокойничек Кирпа уже кормил червей. Если он как-то и поспособствовал тому чтобы получить деньги которые потом так прекрасно освоили бывышые ныненшние, то в чем проблема? Мало занял - не учел кто будет строить?
Сам то всхрюкивал в 2008 про перемогу?
vitali_kalinin
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