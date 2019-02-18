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Середній розмір субсидій
по Києву: названо цифри

Середній розмір субсидій по Києву: названо цифри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:40

Середній розмір субсидій по Києву: названо цифри

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко.

Дивися повний текст Середній розмір субсидій по Києву: названо цифри.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:40

Олигархи получают баблосики из бюджета, а нищий украинец ещё и радуется этому
Moimir
 
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