Про це сказав заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко.
Дивися повний текст Середній розмір субсидій по Києву: названо цифри.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:40
Середній розмір субсидій по Києву: названо цифри
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Дивися повний текст Середній розмір субсидій по Києву: названо цифри.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:40
Олигархи получают баблосики из бюджета, а нищий украинец ещё и радуется этому
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