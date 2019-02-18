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НБУ: Український бізнес живе майже без кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст НБУ: Український бізнес живе майже без кредитів
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Додано: Чет 21 лют, 2019 12:44
Почти без кредитов почти без специалистов, почти живой
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