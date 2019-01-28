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Мінрегіон пропонує облаштовувати парковки на дахах ТРЦ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:15
Пропонуємо до обговорення:
Мінрегіонбуд вніс зміни до Державно-будівельних норм (ДБН), які передбачають можливість облаштовувати парковки на експлуатованих покрівлях ТРЦ та інших громадських будівель.
Дивися повний текст Мінрегіон пропонує облаштовувати парковки на дахах ТРЦ та громадських будівель
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Додано: Чет 21 лют, 2019 13:15
Мінрегіон дозволяє те, що і так вже є.
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