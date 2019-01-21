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Рожкова розповіла, що вигідніше
зараз - депозит чи...

Рожкова розповіла, що вигідніше зараз - депозит чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:19

Рожкова розповіла, що вигідніше зараз - депозит чи...

Пропонуємо до обговорення:
Україна очікує пожвавлення інвесторів, після того як приєднається до міжнародного депозитарію Clearstream.

Дивися повний текст Рожкова розповіла, що вигідніше зараз - депозит чи покупка ОВДП.
R2
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