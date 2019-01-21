Україна очікує пожвавлення інвесторів, після того як приєднається до міжнародного депозитарію Clearstream.
Дивися повний текст Рожкова розповіла, що вигідніше зараз - депозит чи покупка ОВДП.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:19
Рожкова розповіла, що вигідніше зараз - депозит чи...
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Дивися повний текст Рожкова розповіла, що вигідніше зараз - депозит чи покупка ОВДП.
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:47
Объяснила на своем уровне. Почему не сказать, что в ОВГЗ нужно входить от 1 млн. грн.
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