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Українські виші піднімуть
ціни на навчання

Українські виші піднімуть ціни на навчання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22

Українські виші піднімуть ціни на навчання

Пропонуємо до обговорення:
В Україні істотно подорожчає вартість навчання на контракті і в магістратурі.

Дивися повний текст Українські виші піднімуть ціни на навчання.
R2
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