В Україні істотно подорожчає вартість навчання на контракті і в магістратурі.
Дивися повний текст Українські виші піднімуть ціни на навчання.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22
Українські виші піднімуть ціни на навчання
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Дивися повний текст Українські виші піднімуть ціни на навчання.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22
Было время, когда высшее образование было бесплатным, я этим воспользовался.
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