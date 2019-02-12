Українські виші піднімуть ціни на навчання

Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:46

Дикий не Дикий

І логіка досить цікава, може краще спитати як ефективно витрачено 38тис бюджетних грн, так ні, підтягнемо цих 15тис від контрактних (створимо ще додатковий прибуток), хоч і цих цін вистачало щоб всі ректори були мільйонерами.



Разом з тим є ще один аспект: освіта (точніше диплом) став стандартним аксесуаром як зубна щітка. Всі прибиральники і пакувальники мінімум з одним дипломом. Хто пішов до 1 класу - 90% що поступить до внз. Це не зовсім нормальна ситуація.

Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки