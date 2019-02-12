В Україні істотно подорожчає вартість навчання на контракті і в магістратурі.
Дивися повний текст Українські виші піднімуть ціни на навчання.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22
Українські виші піднімуть ціни на навчання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські виші піднімуть ціни на навчання.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22
Было время, когда высшее образование было бесплатным, я этим воспользовался.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:10
..реХформаторы недоделанные (сами-то успели при "совке" выучиться надурняк, максимум "за сало"!!) приложились теперь и к образованию - решили попереживать за "антидемпинг" в стоимости образовательных услуг...угу.. оно было бы понятно, если бы параллельно позаботились бы о КАЧЕСТВЕ этих самых услуг..по образованию то бишь...а так: в какой ВУЗ пальчиком не ткни, - везде коррупция, хамство, полная проф.непригодность преподов и отсутствие какой-либо мотивации платить НЕмалые бабки за "чисто за корочку"....или есть исключения??!!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:54
Повністю підтримую провальна стартегія і політика уряду. На заході любими шляхами заманюють молодь особливо зараз з інших країн щоб вчилась і відповідно там лишалась і працювала. А в нас хочуть зробити цвинтар. Остануться одні контролюючі органи і пенсіонери ))
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:46
Дикий не Дикий
І логіка досить цікава, може краще спитати як ефективно витрачено 38тис бюджетних грн, так ні, підтягнемо цих 15тис від контрактних (створимо ще додатковий прибуток), хоч і цих цін вистачало щоб всі ректори були мільйонерами.
Разом з тим є ще один аспект: освіта (точніше диплом) став стандартним аксесуаром як зубна щітка. Всі прибиральники і пакувальники мінімум з одним дипломом. Хто пішов до 1 класу - 90% що поступить до внз. Це не зовсім нормальна ситуація.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:11
asaylenko1822,
образование всегда было платным, просто за тебя платило государство, рассчитывая на тебя как на востребованного в будущем специалиста. А ты небось начал работать не по специальности и кинул страну))
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:24
Нда, а немцы обучение в ВУЗах даже для иностранцев сделали бесплатным, чтобы умную молодёжь переманивать. Хорошо учась в ВУЗе легко находят работу и остаются работать на благо Германии. А в Украине сейчас основное условие обучения в ВУЗ это деньги а не знания.
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