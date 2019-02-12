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Українські виші піднімуть
ціни на навчання

Українські виші піднімуть ціни на навчання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:38

--- і до 50-60 тис. грн. в окремих столичних.-- к примеру стоимость обучения в Краковском Ягеллонском университете которому более 600+ лет тоже от 60 000 гр (около 2000 евро/год)
НО сравнивать те помойки во что превратилось большинство ВУЗ-ов у нас с этим университетом просто не корректно. Да и сам "вес" диплома разный. Как и уровень знаний. Я помню кафедру универа где учился .. теперь это семейная кормушка пары семейно- родственных кланов.
Джон
 
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