Президент України Петро Порошенко протягом останнього тижня задекларував 75 млн грн.
Дивися повний текст Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 15:27
Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів.
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