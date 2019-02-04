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Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко протягом останнього тижня задекларував 75 млн грн.
Дивися повний текст Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів
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Додано: Чет 21 лют, 2019 15:27
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