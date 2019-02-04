RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко задекларував
ще 75 млн грн доходів

Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:27

Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко протягом останнього тижня задекларував 75 млн грн.

Дивися повний текст Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87453
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:27

Петя красава, дає чьосу свідомим
Meridian
 
Повідомлень: 858
З нами з: 09.04.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:32

  Meridian написав:Петя красава, дає чьосу свідомим

+10000% :D :D
vetka
 
Повідомлень: 5911
З нами з: 04.03.14
Подякував: 353 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valme і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів про Україну через 5 років 1 ... 13, 14, 15
R2 » Пон 04 лют, 2019 21:24
148 8276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 15:43
ruvex
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1 ... 6, 7, 8
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
70 4501
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 17:36
Sommer
Порошенко розповів, що в українській економіці є точками... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 11 лют, 2019 22:12
48 2288
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 17:26
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron