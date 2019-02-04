Президент України Петро Порошенко протягом останнього тижня задекларував 75 млн грн.
Дивися повний текст Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 15:27
Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:04
27,5 млн гривен, по ставке 18% и никаких НДФЛ..! Ляпотища
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:38
Re: Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів
Так и вы купите ОВДП, никто не запрещает
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