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Порошенко задекларував
ще 75 млн грн доходів

Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:27

Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко протягом останнього тижня задекларував 75 млн грн.

Дивися повний текст Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:04

Нагадаємо, з початку лютого Глава держави вже задекларував 29,5 млн гривень дивідендів від ПАТ “ЗНКІФ “Прайм Ессетс Кепітал”, а також майже 27,5 млн гривень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
27,5 млн гривен, по ставке 18% и никаких НДФЛ..! Ляпотища
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:38

Re: Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів

Patrick написав:
Нагадаємо, з початку лютого Глава держави вже задекларував 29,5 млн гривень дивідендів від ПАТ “ЗНКІФ “Прайм Ессетс Кепітал”, а також майже 27,5 млн гривень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
27,5 млн гривен, по ставке 18% и никаких НДФЛ..! Ляпотища
Так и вы купите ОВДП, никто не запрещает
Faceless
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