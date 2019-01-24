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Повернення ПриватБанку до
колишніх власників неможливе - НБУ

Повернення ПриватБанку до колишніх власників неможливе - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:02

Повернення ПриватБанку до колишніх власників неможливе - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Зворотній відлік у питанні повернення ПриватБанку колишнім власникам неможливий.

Дивися повний текст Повернення ПриватБанку до колишніх власників неможливе - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:02

Катя. катя.. на тебе столько грехов, что никакие прибыли гос.банка их не покроют!!!.. разве что жить тебе и бесплатно трудиться на этой ниве жизней 2-3 как минимум!!.. да кто ж тебе их предложит-то..??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:21

Это какая стадия принятия горя?
vitali_kalinin
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