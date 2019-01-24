Зворотній відлік у питанні повернення ПриватБанку колишнім власникам неможливий.
Дивися повний текст Повернення ПриватБанку до колишніх власників неможливе - НБУ.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:02
Повернення ПриватБанку до колишніх власників неможливе - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повернення ПриватБанку до колишніх власників неможливе - НБУ.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:02
Катя. катя.. на тебе столько грехов, что никакие прибыли гос.банка их не покроют!!!.. разве что жить тебе и бесплатно трудиться на этой ниве жизней 2-3 как минимум!!.. да кто ж тебе их предложит-то..??
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