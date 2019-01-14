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США планують створити
плавучі вітроелектростанції

США планують створити плавучі вітроелектростанції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:11

США планують створити плавучі вітроелектростанції

Пропонуємо до обговорення:
США виділять 28 млн доларів на розробку технологій плавучих офшорних вітрових електростанцій.

Дивися повний текст США планують створити плавучі вітроелектростанції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:11

Подобається позитивна тенденція розвитку «зелених» технологій. Що ж до вітроелектростанцій, то такий такий вітрогенератор https://prel.prom.ua/p617692019-vitroge ... -aero.html продукує середньомісячний виробіток в діапазоні від 500 до 1200 кВт*год.
solar_power_bell
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