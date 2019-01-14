США виділять 28 млн доларів на розробку технологій плавучих офшорних вітрових електростанцій.
Дивися повний текст США планують створити плавучі вітроелектростанції.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:11
США планують створити плавучі вітроелектростанції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США планують створити плавучі вітроелектростанції.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:11
Подобається позитивна тенденція розвитку «зелених» технологій. Що ж до вітроелектростанцій, то такий такий вітрогенератор
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