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"Нічний" тариф для
підприємств: Гройсман пропонує...

"Нічний" тариф для підприємств: Гройсман пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:20

"Нічний" тариф для підприємств: Гройсман пропонує...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на загальних зборах Асоціації об'єднаних територіальних громад.

Дивися повний текст \"Нічний\" тариф для підприємств: Гройсман пропонує змінити закон про енергетику.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:21

Очередное бла-бла-бла от гроцмана.С до начислениями за газ "уже разобрался".С ноября приписывают кубы в платежках и по сегодняшний день.
sena_2008atp
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