Про це він сказав на загальних зборах Асоціації об'єднаних територіальних громад.
Дивися повний текст \"Нічний\" тариф для підприємств: Гройсман пропонує змінити закон про енергетику.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:20
"Нічний" тариф для підприємств: Гройсман пропонує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нічний\" тариф для підприємств: Гройсман пропонує змінити закон про енергетику.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:21
Очередное бла-бла-бла от гроцмана.С до начислениями за газ "уже разобрался".С ноября приписывают кубы в платежках и по сегодняшний день.
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