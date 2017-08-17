Про це він сказав на загальних зборах Асоціації об'єднаних територіальних громад.
Дивися повний текст \"Нічний\" тариф для підприємств: Гройсман пропонує змінити закон про енергетику.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:20
"Нічний" тариф для підприємств: Гройсман пропонує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нічний\" тариф для підприємств: Гройсман пропонує змінити закон про енергетику.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:21
Очередное бла-бла-бла от гроцмана.С до начислениями за газ "уже разобрался".С ноября приписывают кубы в платежках и по сегодняшний день.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:03
sena_2008atp, главное надуть щеки и с грозным взглядом пообещать. Делать - не обязательно. Кстати в платежке есть еще одна интересная строка - "Рішеннями органів влади було унеможливлене виставлення рахунків населенню з приведенням об’ємів спожитого газу до стандартних умов. Як наслідок, за період з 1 грудня 2015
року по 30 вересня 2018 року за Вашим особовим рахунком різниця в об’ємах спожитого газу в стандартних і робочих умовах становить N куб.м. Питання щодо сплати
заборгованості, яка виникла у споживачів через таку різницю, не врегульовано. Ми інформуватимемо Вас щодо цього питання"
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Додано: Чет 21 лют, 2019 19:30
Отмена "ночного тарифа" принесла больше проблем - многие предприятия перестали работать в ночную смену.
Барыги - главное урвать напоследок.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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