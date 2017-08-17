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"Нічний" тариф для
підприємств: Гройсман пропонує...

"Нічний" тариф для підприємств: Гройсман пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:20

"Нічний" тариф для підприємств: Гройсман пропонує...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на загальних зборах Асоціації об'єднаних територіальних громад.

Дивися повний текст \"Нічний\" тариф для підприємств: Гройсман пропонує змінити закон про енергетику.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:21

Очередное бла-бла-бла от гроцмана.С до начислениями за газ "уже разобрался".С ноября приписывают кубы в платежках и по сегодняшний день.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:03

sena_2008atp, главное надуть щеки и с грозным взглядом пообещать. Делать - не обязательно. Кстати в платежке есть еще одна интересная строка - "Рішеннями органів влади було унеможливлене виставлення рахунків населенню з приведенням об’ємів спожитого газу до стандартних умов. Як наслідок, за період з 1 грудня 2015
року по 30 вересня 2018 року за Вашим особовим рахунком різниця в об’ємах спожитого газу в стандартних і робочих умовах становить N куб.м. Питання щодо сплати
заборгованості, яка виникла у споживачів через таку різницю, не врегульовано. Ми інформуватимемо Вас щодо цього питання"
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:30

Отмена "ночного тарифа" принесла больше проблем - многие предприятия перестали работать в ночную смену.
Барыги - главное урвать напоследок.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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