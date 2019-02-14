RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новак назвав вартість проїзду
першою платною дорогою в...

Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:27

Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво першої платної дороги почнеться в 2020 році.

Дивися повний текст Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87457
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:27

" при расчете стоимости проезда в качестве ориентира будут европейские цены".
Когда в качестве ориентира будут ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft, safonovstanislav і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Євростат назвав країну-лідера "зеленої енергетики"
R2 » Нед 17 лют, 2019 13:05
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 13:05
aleksandrtop77777
НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну...
R2 » Чет 14 лют, 2019 13:35
6 192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 14:05
vasiliybaybuz
В Україні підвищилися пенсії: Мінфін назвав причини...
R2 » Чет 14 лют, 2019 13:40
4 120
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 16:38
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.