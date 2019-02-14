Будівництво першої платної дороги почнеться в 2020 році.
Дивися повний текст Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в Україні.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:27
Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в Україні.
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:27
" при расчете стоимости проезда в качестве ориентира будут европейские цены".
Когда в качестве ориентира будут ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ?
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:04
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:04
Re: Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в..
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:48
А існуючу дорогу Львів-Краківець я так бачу вже ремонтувати не будуть? Ще одна зима і буде краще їздити польовими пісчаними дорогами. Хоча бетонка до Яворова трошки довше буде вбиватись.
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:27
Будем надеятся, что гарантия на новую дорогу не будет 1год (как на М-05 Киев-Одесса).
Новак опять врет - в Европе зарплата намного выше, а проезд в два раза ниже.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:29
Европа то же разная, например в Австрии, Словакии платишь 10 Евро за 10дней или примерно 25 Евро за 3 месяца и катаешься сколько хочешь...
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