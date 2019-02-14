Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в...

Додано: Чет 21 лют, 2019 19:27

Будем надеятся, что гарантия на новую дорогу не будет 1год (как на М-05 Киев-Одесса).

Новак опять врет - в Европе зарплата намного выше, а проезд в два раза ниже.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!