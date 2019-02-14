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Новак назвав вартість проїзду
першою платною дорогою в...

Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:27

Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво першої платної дороги почнеться в 2020 році.

Дивися повний текст Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:27

" при расчете стоимости проезда в качестве ориентира будут европейские цены".
Когда в качестве ориентира будут ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:04

  sena_2008atp написав:" при расчете стоимости проезда в качестве ориентира будут европейские цены".
Когда в качестве ориентира будут ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ?

Никогда, тут только расходную часть подгоняют под Европу.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:04

Re: Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в..

  sena_2008atp написав:Когда в качестве ориентира будут ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ?
Как только станете работодателем и начнете их платить.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:48

А існуючу дорогу Львів-Краківець я так бачу вже ремонтувати не будуть? Ще одна зима і буде краще їздити польовими пісчаними дорогами. Хоча бетонка до Яворова трошки довше буде вбиватись.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:27

Будем надеятся, что гарантия на новую дорогу не будет 1год (как на М-05 Киев-Одесса).
Новак опять врет - в Европе зарплата намного выше, а проезд в два раза ниже.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:29

Европа то же разная, например в Австрии, Словакии платишь 10 Евро за 10дней или примерно 25 Евро за 3 месяца и катаешься сколько хочешь...
civ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:57

  sena_2008atp написав:" при расчете стоимости проезда в качестве ориентира будут европейские цены".
Когда в качестве ориентира будут ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ?


Что вам мешает пойти в IT и получать европейскую зарплату, причем заводить в страну валюту, выравнивая торговый баланс? Создаётся впечатление, что в Украине только IT-шники и Порошенко работают, остальные скиглят.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:18

  AlifeSoft написав:
  sena_2008atp написав:" при расчете стоимости проезда в качестве ориентира будут европейские цены".
Когда в качестве ориентира будут ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ?


Что вам мешает пойти в IT и получать европейскую зарплату, причем заводить в страну валюту, выравнивая торговый баланс? Создаётся впечатление, что в Украине только IT-шники и Порошенко работают, остальные скиглят.


А что вам мешает стать президентом, а не писать льстивые посты на форумах ? :mrgreen:
warlamp
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