В Германии ещё дешевле. Там вообще ничего не платишь и катаешься сколько хочешь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 23:54
Додано: Чет 21 лют, 2019 23:55
Re: Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в..
Да успокойскойся ты со своим айти. Твоё айти это 4% ввп страны. То есть на уровне погрешности.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:03
Re: Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в..
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