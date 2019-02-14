В Германии ещё дешевле. Там вообще ничего не платишь и катаешься сколько хочешь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 23:54
Додано: Чет 21 лют, 2019 23:55
Re: Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в..
Да успокойскойся ты со своим айти. Твоё айти это 4% ввп страны. То есть на уровне погрешности.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:03
Re: Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:27
Що до АйТі. Я довго чекав виходу гри МЕТRO EXODUS від українського розробника 4А Геймс. І навіть сподівався купити ліцензійну версію. Так би сказати - підтримати відчизняного виробника.
От 15/02/19 вонавийшла. І що я бачу: 4АГеймс є розробником, але права на реалізацію належать компанії, яка платить податки в бюджет США. Це що за фігня?
Тепер, мабуть, чекатиму таблєтку.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:11
Re: 4А Геймс
защита продержалась 5 дней
таблетка есть
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:06
Я ще вагаюсь, але дякую. Подивився огляди, проходження, співставив характеристики свого ПК з мінімальними. І - вагаюсь.
З донієї сторони - розробники "натягнули" нашу державу, мій ПК слабший за мінімальні потреби;
А з іншої - за нашим законодавством компанія, яка має право на виготовлення - не має права продавати і дуже хочеться поцяцькаця. Навіть з багами.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:28
Ваша зарплата ИТишника ничто без той инфраструктуры в которой вы живете и которую обеспечивают люди, которую получают никчемную зарплату.
Вроде умный а недалеко высказываетесь.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:35
На рутрекере давно лежит с таблеткой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:07
Re: Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в..
7-10 Євро за 100 км - це рівень цін в Хорватії, Іспанії, Франції... Тобто, явно задорого для України. 3-5 Євро, тобто на рівні мінімальних цін в сусідніх країнах - більш реальна ціна.
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