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Новак назвав вартість проїзду
першою платною дорогою в...

Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:54

  civ написав:Европа то же разная, например в Австрии, Словакии платишь 10 Евро за 10дней или примерно 25 Евро за 3 месяца и катаешься сколько хочешь...

В Германии ещё дешевле. Там вообще ничего не платишь и катаешься сколько хочешь
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:55

Re: Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в..

Да успокойскойся ты со своим айти. Твоё айти это 4% ввп страны. То есть на уровне погрешности.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:03

Re: Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в..

  Золотой батон написав:Твоё айти это 4% ввп страны.


добре якщо 1% буде
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:27

  AlifeSoft написав:
  sena_2008atp написав:" при расчете стоимости проезда в качестве ориентира будут европейские цены".
Когда в качестве ориентира будут ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ?


Что вам мешает пойти в IT и получать европейскую зарплату, причем заводить в страну валюту, выравнивая торговый баланс? Создаётся впечатление, что в Украине только IT-шники и Порошенко работают, остальные скиглят.

Що до АйТі. Я довго чекав виходу гри МЕТRO EXODUS від українського розробника 4А Геймс. І навіть сподівався купити ліцензійну версію. Так би сказати - підтримати відчизняного виробника.
От 15/02/19 вонавийшла. І що я бачу: 4АГеймс є розробником, але права на реалізацію належать компанії, яка платить податки в бюджет США. Це що за фігня?
Тепер, мабуть, чекатиму таблєтку.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:11

Re: 4А Геймс

защита продержалась 5 дней
таблетка есть
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:06

  sal написав:защита продержалась 5 дней
таблетка есть

Я ще вагаюсь, але дякую. Подивився огляди, проходження, співставив характеристики свого ПК з мінімальними. І - вагаюсь.
З донієї сторони - розробники "натягнули" нашу державу, мій ПК слабший за мінімальні потреби;
А з іншої - за нашим законодавством компанія, яка має право на виготовлення - не має права продавати і дуже хочеться поцяцькаця. Навіть з багами.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:28

  AlifeSoft написав:
  sena_2008atp написав:" при расчете стоимости проезда в качестве ориентира будут европейские цены".
Когда в качестве ориентира будут ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ?


Что вам мешает пойти в IT и получать европейскую зарплату, причем заводить в страну валюту, выравнивая торговый баланс? Создаётся впечатление, что в Украине только IT-шники и Порошенко работают, остальные скиглят.


Ваша зарплата ИТишника ничто без той инфраструктуры в которой вы живете и которую обеспечивают люди, которую получают никчемную зарплату.
Вроде умный а недалеко высказываетесь.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:35

  jeugen написав:От 15/02/19 вонавийшла. І що я бачу: 4АГеймс є розробником, але права на реалізацію належать компанії, яка платить податки в бюджет США. Це що за фігня?
Тепер, мабуть, чекатиму таблєтку.


На рутрекере давно лежит с таблеткой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:07

Re: Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в..

7-10 Євро за 100 км - це рівень цін в Хорватії, Іспанії, Франції... Тобто, явно задорого для України. 3-5 Євро, тобто на рівні мінімальних цін в сусідніх країнах - більш реальна ціна.
Giroi
 
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