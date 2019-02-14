Про це йдеться в повідомленні компанії.
Дивися повний текст Ryanair запустить нові рейси в Мадрид.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:35
Ryanair запустить нові рейси в Мадрид
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ryanair запустить нові рейси в Мадрид.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:27
Бы ло бы неплохо еще в португалию в Лиссабон, Фару и Порто запустить, а то в Португалии 10% населения украинцы и ниодного прямого рейса нет по вразумительной стоимости.
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