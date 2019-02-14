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Ryanair запустить
нові рейси в Мадрид

Ryanair запустить нові рейси в Мадрид
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:35

Ryanair запустить нові рейси в Мадрид

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні компанії.

Дивися повний текст Ryanair запустить нові рейси в Мадрид.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:36

Хотя бы цену написали...
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:27

Бы ло бы неплохо еще в португалию в Лиссабон, Фару и Порто запустить, а то в Португалии 10% населения украинцы и ниодного прямого рейса нет по вразумительной стоимости.
civ
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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