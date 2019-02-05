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Набули чинності зміни до
Конституції про курс на...

Набули чинності зміни до Конституції про курс на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:10

Набули чинності зміни до Конституції про курс на...

Пропонуємо до обговорення:
Він був оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 20 лютого і набуває чинності з наступного дня після опублікування.

Дивися повний текст Набули чинності зміни до Конституції про курс на членство в ЄС і НАТО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:10

и что мешает таким же макаром убрать эти изменения если вдруг возникнет такая необходимость?
RomanTik
 
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