Він був оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 20 лютого і набуває чинності з наступного дня після опублікування.
Дивися повний текст Набули чинності зміни до Конституції про курс на членство в ЄС і НАТО.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 18:10
Набули чинності зміни до Конституції про курс на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набули чинності зміни до Конституції про курс на членство в ЄС і НАТО.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:10
и что мешает таким же макаром убрать эти изменения если вдруг возникнет такая необходимость?
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