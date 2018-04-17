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Змінили правила виїзду дітей за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:58
Пропонуємо до обговорення:
Уряд прийняв у новій редакції Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.
Дивися повний текст Змінили правила виїзду дітей за кордон
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Додано: Чет 21 лют, 2019 19:58
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