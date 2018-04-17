RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Змінили правила
виїзду дітей за кордон

Змінили правила виїзду дітей за кордон
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:58

Змінили правила виїзду дітей за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Уряд прийняв у новій редакції Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

Дивися повний текст Змінили правила виїзду дітей за кордон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87463
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:58

Проще тогда не ездить совсем
civ
 
Повідомлень: 1507
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergo01101 і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прописка по-новому: правила реєстрації в Україні змінять 1, 2
R2 » Вів 17 кві, 2018 10:40
10 1172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 11:50
valalukanzuk70
Киянам пояснили про правила формування суми до сплати за...
R2 » Вів 29 січ, 2019 13:06
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 13:06
p_a_l
Населення нарощує темпи виведення валюти за кордон
R2 » П'ят 25 січ, 2019 11:36
9 763
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 18:24
PasserBy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12393)
21.02.2019 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.