Уряд прийняв у новій редакції Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.
Дивися повний текст Змінили правила виїзду дітей за кордон.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 19:58
Змінили правила виїзду дітей за кордон
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Дивися повний текст Змінили правила виїзду дітей за кордон.
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