Про це повідомляє ДФС.
Дивися повний текст У ДФС порадили, як правильно підтвердити сплату податків з іноземних доходів.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:00
У ДФС порадили, як правильно підтвердити сплату податків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС порадили, як правильно підтвердити сплату податків з іноземних доходів.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:00
Лучше б написали кто больше не считается налоговым резидентом Украины и кому не надо заниматься всей этой бюрократией.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:02
Да, и мне кажется если человек добровольно заплатил налоги в украине с иностранных доходов, то это не его проблема доказывать справками, апостилями, переводами, заверениями. Это проблема налогового органа проверить информацию, если не доверяет.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:19
Re: У ДФС порадили, як правильно підтвердити сплату податків
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Ключевой абзац в тексте на финансах пропущен:
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